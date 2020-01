Lazio, Gasperini: «La sconfitta in Coppa Italia è la delusione del 2019»

L’allenatore dell’Atalanta torna a parlare della finale di Coppa Italia persa contro la Lazio. Ci ritorna su anche Ilicic

Il 2019 dei bergamaschi è stato molto profiquo, nonostante la Coppa Italia persa contro la Lazio.

Sono tornati a parlare della finale del 15 maggio, l’allenatore e l’esterno dell’Atalanta a Bergamo TV. Gasperini invece ha detto: «Il nostro 2019 è stato fantastico. Nel girone di ritorno la squadra sentiva il traguardo, siamo andati oltre ogni immaginazione. Anche se c’è stato qualche momento di delusione come la sconfitta in finale di Coppa Italia». Ilicic così: «Vorresti rigiocare la finale di Coppa Italia? No no, già ne ho perse tre, poi succede che perdo anche la quarta (ride, ndr)».