Gong Lei su Gascoigne: «In campo era un cavallo, fuori un gentiluomo»

Gong Lei racconta Paul Gascoigne. L’ex allenatore del Gansu Tianma ha ricordato il mito della Lazio degli anni novanta

Mito indiscusso del mondo del calcio. Paul Gascoigne è diventato famoso non solo per la sua tecnica inarrivabile, ma anche per la sua personalità fatta di luci ed ombre. A fare da contraltare al suo atteggiamento esuberante e sempre al limite dell’eccesso, c’è sempre stata una profonda fragilità. Ad analizzare l’ex giocatore della Lazio, è stato Gong Lei, ex allenatore del Gansu Tianma: «L’affetto era reciproco. In campo era un cavallo, ma fuori – afferma ad AFP – un vero gentiluomo. Non aveva paura di infortuni, era motivato. Aveva un grande cuore».

«Gascoigne soffriva nel vivere in quella città nella provincia nordoccidentale della Cina, che ancora oggi è tra le più sottosviluppate del Paese. Iniziò a sentire nostalgia di casa e ad annoiarsi in hotel. Aveva figli e famiglia in Inghilterra e problemi di denaro. Si sentiva solo e beveva per alleviare le sue preoccupazioni. Con l’alcol arrivò anche il cibo spazzatura, la sua stanza era piena di cioccolato. Poi con lo scoppio dell’epidemia della Sars se ne è andato. Mi manca tanto».