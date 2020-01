Ex Lazio, Gascoigne e la dipendenza dall’alcool: «Ecco come l’ho sconfitta»

Paul Gascoigne, ex giocatore della Lazio, è tornato a parlare di come abbia sconfitto la sua dipendenza dall’alcool

Una carriera di luci ed ombre quella di Paul Gascoigne. Il giocatore che negli anni 90 ha fatto innamorare i tifosi della Lazio per quell’irresistibile combinazione di talento e follia, ma che da sempre è conosciuto anche per le sua dipendenza dall’alcool. L’ex centrocampista lotta contro i propri demoni quotidianamente, tanto da spingersi a subire un’operazione allo stomaco per limitare gli alcolici.

Gazza è tornato a parlarne al Daily Mirror: «Ti introducono una serie di granuli o di pillole nello stomaco che ti fanno stare male se bevi troppo. Puoi bere una birra o un bicchiere di vino, non di più. Ora posso camminare lungo il corridoio di bevande alcoliche in un supermercato senza essere tentato di prenderle. Posso controllarmi».