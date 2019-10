Lazio, Garlaschelli: «Biancocelesti con qualità ma se non corri non vinci»

L’analisi di Renzo Garlaschelli sul prossimo match della Lazio che sfiderà l’Atalanta

L’ex biancoceleste Renzo Garlaschelli è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per dire la sua in merito al prossimo impegno dei biancocelesti contro l’Atalanta di Gasperini.

«L’assenza di Zapata è sicuramente una buona notizia per la Lazio, Duvan è un centravanti sempre difficile da marcare. L’Atalanta è una squadra insidiosa, che corre molto e non ha paura di andare sotto. Possono essere attaccati con ripartenze improvvise e veloci, possono soffrire in questo modo. La Lazio ha qualità ma non basta, se non corri non vinci. Immobile non si può discutere, lo scorso anno è stato sfortunato mentre ora è partito alla grande. Può sicuramente battere tanti record nella storia biancoceleste, in prospettiva può superare anche il gol fatti da Piolacon la Lazio».