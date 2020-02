Lazio, Galliani: «Complimenti ai biancocelesti di aver reso competitiva la Seria A»

Lazio, le parole di Adriano Galliani tra il momento dei biancocelesti e gli affari di Lotito ai microfoni di Sky Sport

La vittoria a viso aperto contro la Spal aumentano le possibilità della Lazio di ambire al primo posto in classifica. Insieme a Juventus e Inter, la squadra di Inzaghi è in lizza per la vittoria dello scudetto. E’ della stessa idea anche l’attuale Ad del Monza Adriano Galliani che ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport:

«Va dato atto all’Inter e alla Lazio di aver reso competitivo il campionato, come non succedeva negli ultimi anni in cui ha sempre vinto la Juventus. Merito dell’Inter e della Lazio se è stato restituito interesse alla Serie A. Lotito? Nelle trattative di mercato e’ funambolico. Ricordo quando abbiamo preso Oddo: non e’ stata una trattativa ma una tempesta perfetta.»