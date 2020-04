Calciomercato Lazio, per l’attacco si pensa ad un vecchio pallino di Tare

La Lazio, per rinforzare il parco attaccanti, sta pensando di puntare un suo vecchio pallino di mercato: Adolfo Gaich

Con più di una competizione su cui puntare, la Lazio ha bisogno di rinforzare il proprio pacchetto offensivo per la prossima stagione.

Tra i vari nomi che circolano nell’orbita biancazzurra, pare che Tare stia pensando anche ad un suo vecchio pupillo: Adolfo Gaich. Per il quotidiano spagnolo AS, la società capitolina avrebbe messo nuovamente nel mirino il classe ’99 del San Lorenzo. Attualmente gli argentini valutano il cartellino del giovane €10mln, ma la Lazio deve battere la concorrenza del Trabzonspor per poterlo portare a Roma.