 Lazio, Gabriele Paparelli ricorda Vincenzo: «Papà, sono passati 41 anni, ma manchi ancora tanto»

Il post su Facebook del figlio di Vincenzo Paparelli nel giorno in cui ricorre la scomparsa del padre.

«Ti prego papà portami con te a vedere la Lazio… Oggi no, è pericoloso!! Papà ti porta la prossima… Ok papà non vedo l’ora. Sono passati 41 anni ma manchi ancora tanto». Così Gabriele Paparelli su Facebook ricorda il papà Vincenzo, ucciso il 28 ottobre del 1979, all’età di 33 anni allo stadio Olimpico. Un razzo sparato dalla Curva Sud verso la Nord lo centrò nell’occhio e Vincenzo morì davanti alla moglie. Una tragedia che segnò il mondo del calcio e non solo. Anche la redazione di LazioNews24 si unisce nel ricordo di Vincenzo Paparelli.