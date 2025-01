Lazio, cambia il futuro di Hysaj? Il giocatore può diventare indispensabile per Baroni per questo motivo

Lazio, il giocatore era verso la cessione ma l’infortunio di Lazzari ha rimescolato le carte in tavola

Sembrava quasi certa la partenza di Hysaj verso Lecce, ma ora la situazione è diversa. L’operazione è stata messa in fermo, l’infortunio di Lazzari ha cambiato le cose e adesso Hysaj può ritagliarsi il suo spazio nella rosa della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore rimarrà fuori circa un mese, quindi è fondamentale per Baroni avere un giocatore che possa far rifiatare Marusic.