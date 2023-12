Lazio, Sarri è tentato: con il Frosinone può sdoganare il piano B

Lazio-Frosinone si avvicina e Sarri pensa alla formazione da schierare, possibile super piano B con una novità inedita

Ci siamo, conclusa la mini pausa Natalizia per la Lazio è subito tempo di tornare in campo. Stasera sul rettangolo verde dell’Olimpico arriva infatti il Frosinone di Di Francesco e per i capitolini l’obiettivo è uno solo: vincere.

Come riportato dal Messaggero, per l’occasione Sarri potrebbe proporre un “piano B” nella formazione iniziale. Si valuta infatti l’ipotesi di schierare Felipe Anderson nelle vesti di falso nueve dall’inizio. Una soluzione per spingere Castellanos al tanto atteso gol davanti ai propri tifosi. Che possa essere questa la via per far ritrovare la via della rete al Taty? La parola al campo.