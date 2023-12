Lazio-Frosinone, il dato sui biglietti venduti: i dettagli. La squadra di Sarri tornerà in campo il 29 dicembre

La Lazio tornerà in campo venerdì 29 dicembre allo Stadio Olimpico. Per la squadra di Maurizio Sarri contro il Frosinone si tratterà di una sfida molto importante per poter guadagnare altri tre punti, dopo la vittoria a Empoli.

Nel frattempo, secondo quanto riporta Tuttofrosinone.com, i tifosi giallo azzurri che si presenteranno all’Olimpico attualmente sono 722. Per aumentare il numero di spettatori ci sarà tempo fino a giovedì 28 dicembre alle ore 19.00.