Lazio, Frey: «Immobile ha qualità straordinarie. Può raggiungere Higuain»

Lazio, le parole dell’ex portiere Sebastian Frey sulle prestazioni di Ciro Immobili ai microfoni di Sky Sport

E’ sempre più King Ciro: con la partita di ieri contro la Sampdoria Immobile ha raggiunto quota 23 reti in campionato, rifilando una tripletta ai blucerchiati. Un bomber dalle mille sfaccettature che fa parlare molto di sè. Anche l’ex portiere Sebastian Frey ha parlato di lui durante la serata di Sky Sport e ha detto:

«È un ragazzo straordinario ha trovato il suo equilibrio a Roma. Al Genova quando giocava con me non era pronto, mentre alla Lazio ha trovato una freddezza impressionante. Ha qualità straordinarie, gli auguro di battere tutti i record. Quello di Higuain? Secondo me può farcela. Faccio anche tanti complimenti a Simone (Inzaghi ndr). Sta facendo grandi cose.»