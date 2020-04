Lazio, Foschi: «Biancocelesti fanno i propri interessi come la Juve»

Intervistato da Firenzeviola.it, l’ex dirigente Rino Foschi ha commentato il conflitto in corso tra Lazio e Juventus per la ripresa

L’ex dirigente Rino Foschi, intervistato da Firenzeviola.it, si è scagliato contro il dibattito in corso nella Lega Serie A, bacchettando allo stesso tempo Lazio e Juventus:

«Nel calcio bisogna ridimensionarci. Siamo tutti bravi a fare beneficenza nelle trasmissioni, poi quando è il momento dimostriamo tutt’altro. Fare le cose fatte bene per la gente è l’unica battaglia da portare avanti. Non solo perché la Lazio di Lotito vuole fare così o la Juve di Agnelli la pensa diversamente, tanto per dire. Chi la pensa così si deve vergognare davanti alla tragedia che stiamo attraversando. Pensano solo a non rimetterci e guadagnare. Che devono fare le fabbriche o le aziende che chiudono? Quelli sono i veri problemi».