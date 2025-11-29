Lazio, buone notizie da Formello: Gila recupera e sarà titolare con Romagnoli, Vecino al posto di Cataldi e in attacco...

Lazio, conferme da Formello: Gila sarà titolare con Romagnoli, Vecino sostituisce Cataldi e in attacco…

Buone notizie per la Lazio: Mario Gila è stato inserito tra i convocati da Maurizio Sarri nonostante il fastidio fisico accusato nel finale di gara contro il Lecce. Lo spagnolo sarà confermato al centro della difesa in coppia con Alessio Romagnoli, mentre le valutazioni sulle rotazioni nel reparto arretrato scatteranno solo dopo la sfida di San Siro, in vista della Coppa Italia. Restano comunque in preallarme Patric e Provstgaard.

Sulle corsie difensive, il dubbio riguarda il secondo terzino: Luca Pellegrini spera nella conferma, mentre Nuno Tavares punta a riprendersi il posto. Al momento il primo sembra leggermente favorito. A destra, invece, maglia sicura per Adam Marusic.

A centrocampo Sarri dovrà fare a meno di Danilo Cataldi, fermato da una lesione al polpaccio. Al suo posto ci sarà Matías Vecino, già subentrato domenica scorsa. Confermati Guendouzi e Basic come mezzali, mentre torna in lista Dele-Bashiru, assente dal derby del 21 settembre. Rovella resterà ai box fino a gennaio, con Belahyane alternativa finora poco utilizzata.

In attacco rientra Castellanos, ma partirà dalla panchina: titolare sarà ancora Boulaye Dia, con una staffetta prevista tra i due centravanti. Il senegalese, però, tra poche settimane non sarà più disponibile a causa della Coppa d’Africa. Sulle fasce spazio a Isaksen e Zaccagni, mentre Cancellieri punta al recupero per metà dicembre e spera di rientrare già nella trasferta di Parma.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All.: Sarri.

