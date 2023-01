Lazio, gelo a Formello: Sarri e Tare non si parlano neanche dopo quanto accaduto marginalmente alla gara col Sassuolo

Secondo Il Messaggero non è stato fissato ancora nessun vertice, negli ultimi giorni Lotito è sempre stato impegnato in Senato, ma un incontro a tre con Sarri e Tare ci sarà di sicuro. Dopo il botta e risposta pre e post-Sassuolo, il successivo comunicato del patron, fra Sarri e Tare è calato il gelo a Formello. il ds e il tecnico della Lazio ad oggi non si parlano neanche.