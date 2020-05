Lazio, Formello all’avanguardia per l’emergenza sanitaria

Per cercare di perdere meno tempo possibile, la Lazio ha acquistato un macchinario per i tamponi che da risultati in 20 minuti

Come da protocollo, le società di calcio in Serie A dovranno fare dei test frequentemente per cercare di capire se qualcuno dello staff (giocatori e non) sia stato contagiato dal Coronavirus.

Solitamente i risultati arrivano in un paio di giorni, ma la Lazio non ha voglia di stare ad aspettare e per questo Lotito ha acquistato un macchinario all’avanguardia capace di stipulare i risultati in 20 minuti, come riporta Il Messaggero. Per essere utilizzato serve l’ok della FIGC e del Comitato tecnico-scientifico, ma non ci dovrebbero essere problemi visto che questo strumento viene utilizzato già in Toscana.