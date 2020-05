Lazio, da lunedì potrebbe scattare il ritiro a Formello

La Lazio è pronta per il ritiro. Da lunedì, la squadra potrebbe ritrovarsi nel Centro Sportivo di Formello

A Formello tutto è pronto per accogliere la squadra. Da lunedì, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe scattare il ritiro nel Centro sportivo, in concomitanza con il via libera agli allenamenti in gruppo.

Nella giornata di oggi, il CTS dovrebbe approvare il protocollo presentato dalla FIGC . Anche nel caso in cui si stabilissero due settimane di ritiro per le squadre, la struttura biancoceleste è organizzata perfettamente con circa 50 posti letto. La Lazio, ad ogni modo, è pronta a ripartire,