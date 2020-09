Lazio, seduta di scarico a Formello. Differenziato per Fares e Vavro

A Formello la Lazio si prepara per l’Atalanta. Lavoro defaticante per chi ieri è sceso in campo, differenziato per Vavro e Fares

La Lazio ha vinto contro il Cagliari, ma non c’è tempo per festeggiare i tre punti. L’impegno contro l’Atalanta è alle porte e a Formello la squadra si è già ritrovata per la seduta di scarico. Niente tattica, solo lavoro per sciogliere le gambe e recuperare energie: gruppo diviso in due tra chi ha partecipato alla gara di ieri e chi è rimasto in panchina. I primi hanno fatto un lavoro defaticante, per tutti gli altri riscaldamento atletico.

Prima di chiudere la sessione di allenamento con la canonica partitella a campo ridotto e i tiri in porta, i ragazzi di Inzaghi si sono esercitati sul possesso palla. In campo anche Vavro e Fares che hanno svolto un protocollo personalizzato.