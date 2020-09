Formello – Verso Cagliari: ok Milinkovic e Luis Alberto, Correa in tandem con Immobile

Secondo allenamento a Formello per la Lazio, in vista della partita contro il Cagliari. Ecco le indicazioni emerse dalla seduta mattutina

Secondo allenamento in vista del debutto in serie A. La Lazio di Simone Inzaghi continua a prepararsi in vista del match di sabato alla Sardegna Arena contro la squadra di Eusebio Di Francesco. Il tecnico biancoceleste potrà contare sul centrocampo titolare formato da Leiva in regia e Luis Alberto e Milinkovic sulle mezzali. Sulla corsia di sinistra Lukaku spera in una chance dal primo minuto, ma sembra Marusic il candidato a partire dal blocco dei titolari. Correa e Immobile, invece, traineranno la squadra.

Fares ha archiviato anche il secondo allenamento a Formello, lavorando col resto del gruppo sia sull’aspetto atletico che sulla forza.