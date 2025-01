Lazio, Formello apre ai tifosi biancocelesti in vista del derby? Ci sono novità sul possibile giorno

Lazio che è a lavoro per garantire l’apertura del Centro Sportivo di Formello ai tifosi laziali, così da dare la carica alla squadra in vista del derby

La Lazio sta lavorando per ottenere le dovute autorizzazioni per aprire i cancelli del Centro Sportivo di Formello ai tifosi biancocelesti. Il club vorrebbe portare la gente ad un allenamento per dare una carica extra alla squadra in vista del derby in programma nel prossimo turno di Serie A.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giorno indicato sarebbe sabato 4 gennaio, alla vigilia della grande sfida. Si attendono però comunicazioni ufficiali, anche per quanto riguarda l’orario.