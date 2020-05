Lazio, a Formello è furore agonistico e non sono mancate le “proteste”

Lazio, ritorno alla normalità per la squadra di Inzaghi che ieri ha svolto il primo allenamento di gruppo a Formello

La Lazio ieri è tornata in campo per gli allenamenti collettivi e ai giocatori biancocelesti di certo non è mancata la voglia di spingere al massimo i motori. A fine seduta infatti mister Inzaghi ha messo la squadra in campo: dieci contro dieci compresi i portieri per una partitella.

Come riporta il Corriere dello Sport la gara è terminata 1-1 con le reti di Immobile e Milinkovic. Il tecnico ha dovuto richiamare più volte i suoi calciatori che lottavano su ogni pallone a volte anche con troppa foga. Dopo 17 minuti è stata decretata la fine nonostante i biancocelesti avessero chiesto al mister un extra time per decretare la squadra vincente.