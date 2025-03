Lazio, le ultime da Formello in vista della gara di lunedì

Condividi via email

Lazio, alla luce della sfida di lunedì contro il Torino che apre il tour de force per i biancocelesti ecco le ultime novità da Formello

Finalmente ci siamo, archiviata la sosta per la Nazionale che ha visto uscire di scena ieri l’Italia dalla Nations League contro la Germania, nel weekend ritorna la serie A e la Lazio lunedì sera è chiamata al riscatto contro il Torino dopo la figuraccia contro il Bologna.

I biancocelesti mercoledì riprenderanno dopo i tre giorni di riposo concessi da Baroni, la preparazione in vista della gara contro i granata e il tecnico toscano potrà contare anche sui Nazionali che quindi andranno incontro ad un vero tour de force di energie e di partite.

Secondo quanto integra il Corriere dello Sport, sono stati ben 10 i calciatori impegnati con le rispettive nazionali tra cui gli azzurri Rovella e Zaccagni. Oltre a loro ci sono stati Marusic, il quale giocherà domani sera contro Far Oer, Tchaouna e Gila.

Per quanto riguarda Provstgaard il gigante danese ha giocato con la sua Danimarca contro la Polonia, e deve sfidare l’Italia. Tavares è rientrato in anticipo visto l’infortunio, e Dia domani se la vedrà contro il Togo per le qualificazioni mondiali