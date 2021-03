Lazio, fissato l’appuntamento sui social per la partita: «Matchday!» FOTO

A poche ore dal fischio d’inizio del match contro l’Udinese, la Lazio ha fissato l’appuntamento con un post su Instagram

Mancano poco più di 6 ore al fischio d’inizio di un’altra importante sfida per la Lazio. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, se la vedranno alle 15:00 alla Dacia Arena di Udine contro l’Udinese, nella gara valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A.

Una partita importante, soprattutto per la corsa al quarto posto: dopo l’eliminazione in Champions League ad opera del Bayern Monaco, i biancocelesti sono decisi a fare di tutto per ritornarci anche la prossima stagione. Per questo, la società ha voluto fissare l’appuntamento dell’incontro di oggi sui social. «Matchday!» ha scritto la Lazio sul proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto con tutte le informazioni riguardo alla sfida con l’Udinese.