Lazio, firma Fares può arrivare a breve, ma spunta l’interesse dell’Atalanta

L’Atalanta prova ad inserirsi nella corsa per Fares.

Lazio-Fares, siamo alle strette finali. Come riportato da La Nuova Ferrara, la firma sul contratto che legherebbe Fares al club capitolino potrebbe arrivare già in nottata. In caso di esito negativo, l’Atalanta (a caccia di un esterno per rimpiazzare Castgane), sarebbe pronta ad inserirsi. Anche l’Eco di Bergamo, conferma l’interesse bergamasco. La Lazio rimane comunque in vantaggio su tutte le altre pretendenti, ma ha l’obbligo di chiudere la trattativa.