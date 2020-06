Lazio Fiorentina, Zoff: «Difficile fare previsioni, sarà una gara combattuta»

Ai microfoni di Radio Bruno, Dino Zoff – doppio ex di Lazio-Fiorentina – ha commentato la gara di questa sera

Manca davvero poco per Lazio-Fiorentina, sulle frequenze di Radio Bruno è intervenuto un ex d’eccezione, Dino Zoff:

«Difficile fare previsioni per stasera. Sono due squadre che hanno bisogno assoluto di punti: la Lazio per non prendere ulteriore distacco dalla Juve, la Fiorentina per non cadere nel baratro della lotta per non retrocedere. Tutte e due hanno avuto problemi nelle ultime partite, si vedrà la forza di reazione dell’una e dell’altra. Dovrebbe essere una partita combattuta».