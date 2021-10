Domini: «Lazio non al livello delle prime, su Sarri...»

Sergio Domini ex centrocampista della Lazio dice la sua a Tuttomercatoweb.com sul momento della Lazio di Sarri

RISULTATI – «Mancano i risultati ed è chiaro che è un fatto legato al cambiamento del modo di giocare. ci sono da sviluppare una serie di novità e per ora non sta facendo bene».

LUIS ALBERTO – «Parlo dall’esterno ed è difficile dare un giudizio competo non conoscendo le dinamiche ma chiedevo anch’io il perchè, mi pare inverosimile ma poi bisogna conoscere a fondo la questione».

LAZIO – «La Lazio viene da campionati importanti, ha sempre fatto bene anche se è chiaro che non le si chiede di vincere il campionato ma di raggiungere certi obiettivi; non è al livello delle prime tre ma subito dopo come rosa ci può stare».

FIORENTINA – «La Fiorentina è un avversario difficile anche perché è una squadra allenata da un tecnico che considero uno dei migliori. Ha dato un’identità e la Fiorentina sta facendo bene, cogliendo risultati importanti. La Lazio arriva da una sconfitta non salutare e sarà una bella gara da tripla».

SARRI A RISCHIO? – «Non lo so, la dirigenza non è contenta, aspetterà un paio di partite poi deve prendere delle decisioni. O arriva una svegliata adesso o sennò è dura. La serenità arriva con i risultati, altrimenti può succedere di tutto».