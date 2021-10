Lazio-Fiorentina, biancocelesti favoriti secondo i bookmakers. Ecco le quote per il match del turno infrasettimanale

La Lazio ospita la Fiorentina per il secondo turno infrasettimanale dell’anno, in una partita che – classifica alla mano – si presenta come uno scontro diretto. Gli uomini di Sarri, infatti, occupano l’ottava piazza con 14 punti, contro i 15 dei viola.

I biancocelesti, nonostante il punto in meno in classifica, sono considerati comunque favoriti dai bookies. Il segno 1, infatti paga 1,95 volte la posta, contro il 3,80 della vittoria viola. Quotato 3,65 il pareggio.