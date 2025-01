Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: le scelte di Baroni e Palladino

Lazio-Fiorentina, alla vigilia della gara interna contro la formazione toscana ecco quali potrebbero essere le scelte da parte dei due tecnici

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, domani sera torna in campo la Lazio in casa contro la Fiorentina, fondamentale per consolidare la zona Champions. Alla vigilia della partita, queste dovrebbero essere le possibili scelte da parte di Baroni e Palladino, anch’esso alla caccia di un risultato importante con la squadra viola, per risalire

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Dele-Bashiru, Castrovilli, Basic, Ibrahimovic, Pedro, Tchaouna, Noslin. All.: Baroni.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. All.: Palladino.