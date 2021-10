Lazio-Fiorentina, Manfredini: «Mi aspetto una partita che dia spettacolo». Ecco le parole del doppio ex sulla partita di stasera

Poco più di due ore al ritorno in campo della Lazio, che si appresta a vivere uno scontro diretto, almeno dal punto di vista della classifica, contro la Fiorentina. Ai microfoni di Radio Bruno, il doppio ex Christian Manfredini ha parlato della sfida, come riportato da firenzeviola.it:

«Vedo una partita interessante anche in base agli ultimi risultati, perché la Lazio ha perso sonoramente e vorrà riscattarsi, mentre la Fiorentina vorrà confermare quanto di buono fatto nell’ultima gara. Gara difficile per la Lazio. Ci aspettavamo tutti di più perché ha allestito una squadra di tutto rispetto e preso un buon allenatore, che però ha bisogno di squadra per far assimilare gli schemi tattici. Mi aspetto una partita bella, che deve dare spettacolo e risposte positive alle due squadre. La Lazio deve rialzare la testa, ma la Fiorentina vuole confermarsi: perciò sarà una partita viva e ricca di emozioni e gol. Immobile è un giocatore già affermato, Vlahovic è emergente e brillante anche se non attraversa un buon momento per via del mancato rinnovo. Mi aspetto tanto da loro ma anche da altri, come Bonaventura nella Fiorentina che sta tornando dopo un momento un po’ così per l’infortunio, o Felipe Anderson e Milinkovic Savic nella Lazio; tutti possono fare la differenza»