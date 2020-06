Lazio-Fiorentina e altre 2 gare dei biancocelesti su DAZN a 9,99 Euro! Approfitta dell’occasione

Dopo la battuta d’arresto in trasferta contro l’Atalanta, la Lazio di Simone Inzaghi cerca il riscatto in casa contro la Fiorentina: segui su DAZN l’attesa sfida e altri 2 impegni dei biancocelesti ad un prezzo speciale

La Lazio, interrottta per via della sconfitta con l’Atalanta la serie positiva di risultati in campionato che durava da 21 giornate, vuole provare a riavvicinarsi alla Juventus per giocarsela fino alla fine per lo Scudetto. I biancocelesti di Simone Inzaghi sabato sera alle 21.45 sfideranno in casa la Fiorentina di Beppe Iachini per la 28ª giornata di Serie A, con l’obiettivo dichiarato di conquistare i 3 punti in palio.

DOVE VEDERLA IN TV

La sfida Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. I clienti potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Lazio-Fiorentina sarà visibile sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La gara della 28ª giornata di Serie A sarà soltanto una delle 3 gare della Lazio visibili su DAZN nel prossimo mese:

28ª giornata Serie A, sabato 27 giugno, ore 21.45, Lazio-Fiorentina 30ª giornata Serie A, sabato 4 luglio, ore 21.45, Lazio-Milan 35ª giornata Serie A, giovedì 23 luglio, ore 21.45, Lazio-Cagliari

APPROFITTA DELL’OCCASIONE

Grazie a DAZN, potrai seguire le 3 gare della Lazio, che si giocheranno tutte in un mese, al prezzo di 9,99 euro. Attiva ora il tuo abbonamento per seguire le partite della Lazio con DAZN, e vederle in tv o sui vari dispositivi.

Abbonandoti a DAZN avrai accesso anche a tutta la programmazione sportiva della piattaforma streaming, sia live, sia on demand. Fra gli eventi trasmessi anche la Serie BKT e, in esclusiva, la Liga spagnola e l’FA Cup inglese.