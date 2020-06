Cucchi: «La Lazio ci ha creduto. Rigore? Doveva intervenire il VAR»

Al termine del match tra Lazio e Fiorentina, Riccardo Cucchi, ha espresso il porpio punto di visto sul suo proflio Twitter

La Lazio supera in rimonta la Fiorentina e conquista tre punti importantissimi. Al termine del match, lo storico radiocronista, Riccardo Cucchi, ha espresso il proprio punto di vista tramite Twitter. Queste le sue parole:

«La Fiorentina non la chiude dopo il capolavoro di Ribery. La Lazio la riprende credendoci e malgrado una condizione fisica ancora non ottimale. Mi pongo una domanda: perché non rivedere al Var l’episodio del rigore? Sarà difficile evitare polemiche».

