Lazio-Fiorentina, il club suona la carica: il post che scalda i tifosi

Suona la carica la Lazio in previsione della gara con la Fiorentina, ecco il post social che scalda i tifosi prima del match

Il countdown è fissato per lunedì 30 ottobre alle ore 20e45. Nel giorno e nell’orario indicato sarà infatti il turno del tanto atteso big match tra Lazio e Fiorentina. Una gara di fondamentale importanza per i capitolini e che molto potrà dirci sullo stato di salute della squadra di Sarri dopo la debacle di Champions League contro il Feyenoord.

Proprio in previsione della partita sul proprio profilo X (ex Twitter) la società biancoceleste ha postato una immagine per ricordare l’appuntamento menzionato e scaldare l’ambiente.