Lazio-Fiorentina, torna l’iniziativa BusInsieme. I dettagli

La Lazio attraverso i suoi canali comunica il ritorno dell’iniziativa BusInsieme per la partita casalinga contro la Fiorentina

COMUNICATO– «La S.S. Lazio e BusInsieme comunicano che in occasione di Lazio – Fiorentina in programma Domenica 29 Gennaio gennaio 2023 alle ore 18:00, sarà riproposto il servizio di Bus Sharing per lo Stadio Olimpico riservato ad un limitato numero di posti.

I pullman, che si muoveranno da 12 diverse zone della città, giungeranno allo Stadio Olimpico nei pressi del piazzale della Farnesina in Via Della Macchia Della Farnesina.

I 12 punti di incontro (e di partenza) distribuiti in varie zone della città sono i seguenti»

