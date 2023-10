Lazio Fiorentina, solo 5 mila biglietti venduti: prezzi troppo alti. I tifosi scelgono il Feyenoord in programma settimana prossima

Come riporta il Corriere dello Sport, questa sera in occasione di Lazio-Fiorentina, soltanto 5 mila i biglietti venduti (30 mila abbonati). Pesano la politica dei prezzi e l’inizio di stagione non esaltanti, e certamente anche il calendario.

I biglietti in Tribuna Tevere costano 85 e 60 euro. Per una Monte Mario laterale servono 75 euro (posto centrale a 110) e per la Curva Maestrelli e i Distinti siamo a 40 euro. La prossima partita arriverà il Feyenoord per la partita decisiva in Champions: molti tifosi, è ovvio, sono costretti a scegliere. r