Lazio, Fiorello: «Chi vince nello scontro con l’Inter? Sarà una partitaccia»

Lazio, il pronostico di Fiorello sullo scontro diretto con l’Inter che si giocherà il prossimo 16 febbraio all’Olimpico

L’impegno a Sanremo lo sta travolgendo ma non smette mai di pensare al calcio: Rosario Fiorello è un noto tifoso nerazzurro che ha fatto il suo pronostico su Lazio-Inter. Ecco cos’ha detto lo showman sullo scontro diretto del prossimo 16 febbraio che profuma di scudetto:

«Inter-Lazio? Vince l’Inter 2-0, tutto a posto. Ma dove stiamo, a Roma? Ah, Lazio-Inter… È tosta allora, è molto tosta perché la Lazio è in forma, Immobile appena tocca palla fa gol. Però anche Lukaku appena tocca palla fa gol. C’è Lautaro o è squalificato? Mi sa che c’è, tra due giornate c’è, quindi Lautaro-Lukaku contro Caicedo e… È una partitaccia, è la classica partitaccia. A parte che tra Lazio e Inter c’è il gemellaggio, siamo gemellatissimi. Che vinca il migliore, l’Inter! Beh, una vittoria fuori casa con la Lazio sarebbe un passo in avanti pazzesco. Pensa i laziali in questo momento: ‘li mort**** tua».