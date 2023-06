Lazio, finisce l’era Tare: i numeri dell’ex ds, che oggi ha annunciato il suo addio al club biancoceleste

Si è chiusa oggi l’era di Igli Tare nella Lazio, dopo quasi 12 anni di servizio come direttore sportivo della società.

Se dovessimo fare una somma del suo operato, ci aiuterebbero i numeri: in 12 anni di lavoro con lui al comando, la società ha speso, escludendo i due anni con Sarri, T€ 343.06 milioni di euro in 12 anni (per una media di € 28.6 milioni da stagione) riuscendo in sole 3 occasioni su 12 a chiudere in attivo il totale tra entrare e uscite. Molti campioni ed operazioni di successo, altre meno, ma comunque importanti per raccogliere qualche risultato positivo in materia di trofei e presenze in Champions League.