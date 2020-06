Lazio, Filippo Inzaghi: «Simone un esempio per me. Scudetto? Sarà sfida avvincente»

Filippo Inzaghi è tornato a parlare del lavoro svolto dal fratello Simone e della lotta scudetto tra Lazio e Juve

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi ha parlato nuovamente della lotta scudetto tra Lazio e Juventus e del fratello Simone.

«Scherzando ogni tanto sommavamo le gare senza sconfitte di Lazio e Benevento, in tutto 40. Simone è diventato un esempio per me: si è consacrato a livello internazionale. Il finale di stagione sarà avvincente. Non sarà facile giocare ogni 3 giorni, ma il fattore coppe potrebbe favorire la Lazio».