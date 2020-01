Lazio, la figlia di Luis Alberto festeggia la vittoria VIDEO

Quando la Lazio vince si festeggia ma una bambina lo fa in maniera particolare: la figlia di Luis Alberto canta i cori della curva

La Lazio suda, lotta e vince. Tutti uniti verso l’obiettivo comune. La potenza di questa squadra è l’unione del gruppo, come fosse una grande famiglia in cui ogni elemento aiuta l’altro nei momenti difficili per poi riuscire a vedere la luce insieme.

Luis Alberto era assente ieri, nella trasferta di Brescia, per squalifica ma, pur essendo rimasto a Roma, non ha fatto mancare il suo apporto. La Lazio è entrata così dentro a tutti che a fine partita anche le famiglie festeggiano: a rendersi protagonista è la figlia del Mago che si improvvisa capo ultrà e canta il coro sulla base del pezzo di Gigi D’Agostino. Se la squadra di Inzaghi continua a fare cose importanti, è anche merito di tutto questo amore che circola all’interno del collettivo.