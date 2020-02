Lazio, FIFA 20 inserisce Immobile nel sondaggio dei migliori dell’ultima giornata FOTO

Lazio, Immobile tra i migliori della ventiduesima giornata di Serie A grazie alla sua doppietta per easportsfifa.it

Una domenica all’insegna della doppietta: tanti gli attaccanti che hanno firmato due reti nei match della ventiduesima giornata di Serie A. Da Caputo a Lukaku, passando da Ronaldo per arrivare a Immobile e Caicedo. Il profilo Instagram di easportsfifa.it ha aperto un sondaggio per capire chi è stato il migliore della domenica tra Immobile, Lukaku e Caputo per formare la squadra della settimana di FIFA 20. Ecco di seguito il post: