Lazio Feyenoord, mattinata di sport con i bambini per promuovere i valori olimpici

La Lazio e il Feyenoord sono stati protagonisti questa mattina di una giornata dedica ai bambini e alla promozione dei valori olimpici

La Lazio, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che questa mattina, insieme al Feyenoord, prossimo avversario in Europa League, è stata protagonista di un momento di sport e fratellanza.

L’EVENTO – «Questa mattina Lazio e Feyenoord, “consorelle” in seno all’EMCA, l’associazione delle Polisportive europee presieduta proprio dalla Società Sportiva Lazio, hanno regalato un momento di sport e fratellanza ai bambini della So.Spe di Suor Paola tra calcio, atletica e football americano.

Un momento di gioia e condivisione per tanti giovani quello andato in scena in via de’Iacovacci che coinvolgerà in prospettiva anche Sturm Graz e Midtjylland, le altre due squadre sorteggiate nel gruppo F di Europa League».