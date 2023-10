Lazio-Feyenoord, Caicedo replica all’invito del club ad assistere alla sfida – FOTO

Caicedo, l’ex biancoceleste replica sui social all’invito della società capitolina di partecipare alla sfida di Champions

A tenere banco in queste ultime ore è la chiusura ai tifosi della Lazio di poter raggiungere Rotterdam e lo stadio del Feyenoord, per poter assistere alla sfida di Champions tra la formazione di Slot e Sarri. La società biancoceleste, per cercare di rimediare aveva proposto a Caicedo anche lui contrariato per quanto accaduto, di assistere alla gara di ritorno, proposta accettata dall’ex attaccante come testimonia il seguente tweet