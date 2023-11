Lazio, festa a cena con le mogli dopo la Champions: tutti in quel ristorante. I retroscena della serata

Come si legge su Il Messaggero, è stata una serata di festa per per i giocatori della Lazio, che dopo aver superato il Celtic ed ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions, si sono ritrovati tutti a cena nello stesso ristorante.

La promessa è stata rispettata e gran parte della rosa si è ritrovata, assieme a compagne e moglie, al ristorante Porteno, per celebrare il traguardo. Un metodo anche utile per fare gruppo.