Lazio, Ferrara: «Con questo entusiasmo i biancocelesti possono vincere»

Lazio, l’ex calciatore Ciro Ferrara ha solo belle parole per i ragazzi di Inzaghi: ecco cosa ha dichiarato a Tiki Taka

Archiviata la bella vittoria di Marassi, la Lazio si prepara ad affrontare il Bologna per continuare a sognare. In merito all’esaltante lotta scudetto è intervenuto Ciro Ferrara che a Tiki Taka ha affermato:

«Si deve guardare alla realtà dei numeri, alla realtà di quello che la Lazio sta dimostrando. E a un ambiente che è diventato maturo per poter lottare. Io credo che la Lazio possa ambire a vincere. L’entusiamo che la squadra sta trasmettendo vuol dire tantissimo. I giocatori della Lazio vanno a mille perché dal punto di vista del morale sono a mille. In questo momento possono mettere in difficoltà qualunque squadra e anche i valori tecnici sono cambiati».