Tramite un video sui propri canali social la Lazio ha ricordato il primo gol di Felipe Anderson in biancoceleste, ecco la clip

Continua la rubrica “gol of the day” in casa Lazio. Tramite un video postato sui propri canali social la società ha voluto dedicare la clip di oggi a Felipe Anderson. Ecco dunque il video del sigillo firmato dal biancoceleste, il primo di molti realizzati con la squadra della Capitale.