Lazio, Felipe Anderson e Luis Alberto verso l’ultima sfida in biancoceleste: i numeri da brivido dei due giocatori. Le ultime

Quella contro il Sassuolo sarà l’ultima partita di Felipe Anderson alla Lazio, e chissà anche di Luis Alberto. Il brasiliano andrà al Palmeiras, con tanto di annuncio diverse settimane fa, sullo spagnolo ci sarebbero sirene da Qatar e non solo.

L’importanza dei due nella rosa biancoceleste non è in dubbio e a testimoniarlo sono i numeri. Come riporta il Corriere dello Sport, Luis Alberto, dal 2016, in tutte le competizioni, ha segnato 52 volte e ha servito 74 assist. Felipe, da quando è tornato alla Lazio nel 2021, ha segnato 24 volte e ha regalato 20 assist ai compagni. Rimpiazzarli sarà eventualmente complicato per il club.