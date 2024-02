Lazio-Felipe Anderson: ecco come potrebbe andare il rinnovo

Il brasiliano Felipe Anderson non sarebbe più cosi sicuro di passare alla Juventus a parametro zero: rinnovo con la Lazio?

L’esterno brasiliano potrebbe rimanere alla Lazio. Fino a poco tempo fa era dato per scontato il suo passaggio alla Juventus, al termine della stagione. Con la società bianconera però non è stato raggiunto l’accordo economico, e ora il rinnovo con la Lazio appare possibile.

La situazione avrà degli sviluppi in base alla classifica della squadra di Sarri. In caso di qualificazione in Champions League, sarebbe molto probabile il rinnovo.