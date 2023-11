Lazio, Felipe Anderson e quel tabù da sfatare in Champions: il dato inaspettato. C’è un piccolo particolare che balza all’occhio

Stasera il match di Champions tra Lazio-Feyenoord c’è senz’altro Felipe Anderson. Il tecnico non ha mai fatto a meno di lui da quando è tornato alla Lazio (112 presenze su 112 partite disputate dalla squadra) e anche stasera spera nelle sue giocate per avere ragione degli olandesi.

Il brasiliano ha collezionato sei presenze in Champions League fino ad ora in carriera e non ha mai trovato la via del gol. Infatti oltre alle tre di questa edizione, non è riuscito a timbrare il cartellino nemmeno nella stagione 2020/2021 con il Porto quando ha fatto una sola apparizione nella massima competizione continentale. Stessa sorte nel 2015 quando con l’aquila sul petto ha disputato il play off contro il Bayer Leverkusen sotto la guida di Pioli. Né all’Olimpico né in Germania è riuscito ancora a sfatare questo tabù.