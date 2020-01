Lazio, Fascetti: «Il campionato attuale è bello»

L’allenatore che ha portato alla salvezza la Lazio del -9, ha parlato del calcio di oggi e del campionato attuale a Lazio Style Channel

Ieri c’è stata la festa per i 120 anni di vita della Lazio: una storia fatta di tanti alti ma anche di qualche basso. Un momento poco felice della società, è sicuramente quello dei 9 punti di penalizzazione che sono stati neutralizzati dai gol di Fiorini e Poli.

Allenava quell’armata, Eugenio Fascetti. L’ex tecnico è intervenuto ai microfoni del canale tematico laziale, parlando del calcio di oggi e della stagione in corso in questo modo: «Nel corso degli anni è cambiato il calcio, ma deve essere l’allenatore a motivare i propri giocatori, non le nuove figure nate recentemente. Troppe persone in uno staff tecnico creano solamente molta confusione. Non c’è una regola fissa, bisogna anche vedere i giocatori che uno ha a disposizione. Ognuno poi ha un suo modo personale per gestire la rosa. Serve sicuramente equilibrio, martellando i giocatori e lasciari anche liberi. Prima il calciatore doveva giocare bene per strappare un nuovo contratto, oggi invece è diverso. L’allenatore aveva meno giocatori a disposizione e questo nella gestione del gruppo era più facile, tutti si sentivano coinvolti e stimolati. Il campionato attuale è bello, ha visto l’inserimento di nuove squadre di provincia, non solo le solite note. Conferma che si può fare calcio anche con meno soldi. Se un calciatore sbagliava, gliene parlavo il martedì a mente fredda, mai subito dopo la partita».