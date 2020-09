Il mercato è in fermento e la Lazio sta lavorando per regalare rinforzi a Inzaghi.

Fares già nella Capitale, come vi abbiamo riportato per primi nella serata di martedì. Muriqi è in arrivo, è tutto fatto col Fenerbahce. Lunedì mattina, non a caso, sono state prenotate le visite mediche in Paideia. Dopo una lunga attesa, stanno dunque per arrivare le prime ufficialità del calciomercato in entrata.