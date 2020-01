Lazio, Facchetti: «I biancocelesti sono una signora squadra!»

Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, è intervenuto per parlare del momento della Lazio

Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per esprimersi sul momento della Lazio. Ecco ciò che ha detto:

«L’Inter non ha l’obbligo di vincere lo Scudetto anche perché la Juve, in Italia, è leader indiscussa da 8 anni. La Lazio ha tutte le carte in regola per giocarsi il campionato. Ha una rosa consolidata e forte. L’obiettivo della Juve sembra la Champions League e credo che Inter e Lazio possano inserirsi nella corsa al titolo. Occhio ai biancocelesti, non hanno le coppe; quello di Inzaghi è un gruppo pericoloso, ben organizzato e con ottimi giocatori soprattutto a centrocampo: è una signora squadra. Credo sia molto temuta da Inter e Juventus. Tare è uno dei migliori direttori sportivi in circolazione».