Lazio, Fabiani vuole affidare a Lulic la Primavera: nei piani della società anche Radu e Parolo. I dettagli

C’è stato un incontro a Monaco di Baviera tra il Angelo Fabiani e Senad Lulic. La proposta del Ds come svelato dal Corriere dello Sport, è stata quella di affidare all’ex Lazio la panchina della Primavera. Nel 2022 il bosniaco ha fatto il corso e ha ottenuto il patentino da allenatore UEFA A.

L’ex giocatore, però, non ha ancora dato una risposta, valuterà il suo futuro nelle prossime settimane. Ma Lotito aveva pensato anche a Radu come club manager in estate, ma Stefan si sta godendo la libertà e la vita da tifoso fino a giugno, poi le cose potrebbero cambiare. Anche Parolo ha fatto visita al ritiro tedesco dei biancocelesti, potrebbe rientrare anche lui nei pensieri della società.